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نصرالله: التضامن في يوم القدس العالمي يبعث برسالة إلى الشعب الفلسطيني المضحي للمسلمين في المسجد الأقصى والمسيحيين في كنيسة القيامة ورسالة تعاون ودعم ومساندة وأنك لست وحدك

Lebanon 24
14-04-2023 | 09:27
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