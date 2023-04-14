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نصرالله: من أهم العوامل الأساسية للتحولات في الإقليم هي الهزيمة الأميركية في أفغانستان وأحدثت زلزالاً في المنطقة

Lebanon 24
14-04-2023 | 09:34
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