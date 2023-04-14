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نصرالله: على مستوى الكيان الإنقسامات العميقة التي ظهرت في هذا العام والتعديلات القضائية أخرجت كل ما هو كامن من إنقسامات عرقية ودينية في هذا الكيان بوضوح

Lebanon 24
14-04-2023 | 09:54
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نصرالله: شهدنا هذا العام خروج محور المقاومة قوياً مقتدراً متماسكاً من محنة السنوات الماضية وكنا نرصدُ الوضع المأزوم على مستوى الكيان الصهيوني وما يعانيه من أزمات داخليّة عميقة
lebanon 24
15/04/2023 00:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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15/04/2023 00:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: التعديلات القضائية في الكيان هي حرب إلغاء يشنها نتنياهو بلا دم ويمكن أن تؤدي إلى دم وكادت أن تصل إلى الدم لولا تدخل الولايات المتحدة
lebanon 24
15/04/2023 00:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
15/04/2023 00:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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