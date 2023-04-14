نصرالله: هذا الانقسام امتد في كل الكيان على المستوى الأحزاب ووصل إلى رجال الأعمال والاستثمار ووصل إلى الجيش ووحداته النظامية والاحتياط وهو إنقسام يبنى عليه

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