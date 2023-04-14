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نصرالله: ما جرى أخيراً في جنوب لبنان كان حدثا ًمهماً وكبيراً بالنظر إلى الأوضاع منذ عام 2006 ولم اتكلم الأسبوع الماضي لأن حقيقة الأمر بحاجة إلى دراسة وتشاور مع الأخوة

Lebanon 24
14-04-2023 | 09:58
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