نصرالله: لا يجب أن يقدم أحد تطميناً إلى العدو والعدو الذي يعتدي لماذا يجب أن نعطي تطميناً للعدو؟ وهذا الذي يرسخ ميزان الردع وقواعد الاشتباك التي حمت لبنان باعتراف من نتنياهو بالتنازل وإعطاء الحقوق في النفط والغاز

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