نصرالله: أهم كذبة قالها نتنياهو أنهم قاموا بقصف بنى تحتية لحزب الله وحركة حماس وهذا كذب واضح وكل وسائل الإعلام قامت بتصوير الأماكن التي قصفت وهي أماكن مفتوحة

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