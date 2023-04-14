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نصرالله: أهم كذبة قالها نتنياهو أنهم قاموا بقصف بنى تحتية لحزب الله وحركة حماس وهذا كذب واضح وكل وسائل الإعلام قامت بتصوير الأماكن التي قصفت وهي أماكن مفتوحة

Lebanon 24
14-04-2023 | 10:04
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نصرالله: لا يجب أن يقدم أحد تطميناً إلى العدو والعدو الذي يعتدي لماذا يجب أن نعطي تطميناً للعدو؟ وهذا الذي يرسخ ميزان الردع وقواعد الاشتباك التي حمت لبنان باعتراف من نتنياهو بالتنازل وإعطاء الحقوق في النفط والغاز
lebanon 24
15/04/2023 00:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
15/04/2023 00:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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15/04/2023 00:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
15/04/2023 00:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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