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نصرالله: أي اعتداء أو عمل أمني في لبنان سنرد عليه بالشكل المناسب

Lebanon 24
14-04-2023 | 10:08
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نصرالله: أي اعتداء على أي إنسان متواجد على الأراضي اللبنانية سواء كان لبنانياً أو فلسطينياً أو من جنسية أخرى أو الاعتداء على منطقة لبنانية سنرد عليه رداً قاطعاً وسريعاً وهذا يجب أن يكون مفهوماً
lebanon 24
15/04/2023 00:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله لوزير الحرب الإسرائيلي: "روح بلّط البحر"... وأي اعتداء سنردّ عليه
lebanon 24
15/04/2023 00:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: يجب أن نوجه تحذيراً واضحاً للعدو الإسرائيلي أن بعض انفعالاتك أو أعمالك الحمقاء في القدس أو الضفة أو غزة أو لبنان أو سوريا قد تجر المنطقة إلى حرب كبرى
lebanon 24
15/04/2023 00:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: دعم الضفة الغربية ليس فقط الدعم المعنوي والسياسي ولكن دعمها بالمال ويجب أن نعمل له جميعاً وكل من يستطيع أن يوصل سلاحاً إلى الضفة الغربية يجب عليه أن يفعل ذلك وهذا الأمر مسؤولية الجميع
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15/04/2023 00:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
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