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نصرالله: للإسرائيلي نقول له حذاري وللأميركي المنشغل مع الروسي والصيني نقول له حذاري فالمقدسات خط أحمر والشعب الفلسطيني خط أحمر

Lebanon 24
14-04-2023 | 10:20
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