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"بلومبيرغ" عن مسؤولين أوروبيين: حلفاء كييف يقللون توقعاتهم بشأن الهجوم المقبل ويفكرون في الحاجة إلى قتال مكثف

Lebanon 24
14-04-2023 | 10:46
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