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صندوق النقد والبنك الدولي: 22 دولة تواجه خطرا بسبب أزمات الديون أغلبها إفريقية (الشرق)

Lebanon 24
14-04-2023 | 11:16
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