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بلومبيرغ عن مسؤولين أوروبيين: حلفاء كييف يشككون بشكل متزايد في قدرة الجيش الأوكراني على تحقيق اختراق هذا العام (الجزيرة)

Lebanon 24
14-04-2023 | 12:30
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