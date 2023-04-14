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8 دبابات "ليوبارد 2" تصل إلى بولندا من كندا في طريقها إلى أوكرانيا (العربية)

Lebanon 24
14-04-2023 | 13:18
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