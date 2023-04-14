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وزيرة الخارجية الألمانية: أي تصعيد عسكري في مضيق تايوان الذي يمر عبره 50% من التجارة العالمية سيكون سيناريو كارثيا للعالم بأسره (العربية)

Lebanon 24
14-04-2023 | 13:51
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