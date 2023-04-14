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"سكاي نيوز عربية" عن مصادر أوكرانية: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي على مدينة سلوفيانسك إلى 8 قتلى وأكثر من 21 جريحاً

Lebanon 24
14-04-2023 | 15:22
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