مريضة بحاجة للتبرع بكريات دم بيضاء في مستشفى الجامعة الاميركية. يرجى المساعدة قبل الساعة 4 بعد الظهر. وسيتم حقن المتبرع بابرة مناعة مساء تحت الجلد تشبه ابرة الانسولين. 03069780 او 03769543

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