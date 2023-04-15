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قوات الدعم السريع: استطعنا السيطرة على سلاح المهندسين بأم درمان واللواء 21 كبكابية بولاية شمال دارفور واعتقلنا قائد المنطقة

Lebanon 24
15-04-2023 | 13:11
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