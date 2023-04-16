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ولي العهد السعودي يعلن إتمام نقل 4% من ملكية الدولة في أرامكو إلى شركة سنابل للاستثمار

Lebanon 24
16-04-2023 | 03:25
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