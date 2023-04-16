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مصدر عسكري روسي: الجيش الأوكراني يكثف عملياته باتجاه زابوروجيه وقواتنا تتصدى له (الحدث)

Lebanon 24
16-04-2023 | 03:57
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