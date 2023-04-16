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برنامج الأغذية العالمي يعلق مؤقتا كافة عملياته في السودان بعد مقتل 3 من موظفيه

Lebanon 24
16-04-2023 | 13:04
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