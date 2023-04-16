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قيادة الجيش السوداني: الموقف العام مستقر جدا وقد جرت مناوشات محدودة مع "الميليشيا المتمردة"

Lebanon 24
16-04-2023 | 16:05
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