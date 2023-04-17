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الجيش السوداني: متمسكون بكافة مقراتنا ونقترب كثيراً من لحظة الحسم وانتقلنا للطور الأخير من خطة العملية

Lebanon 24
17-04-2023 | 05:53
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