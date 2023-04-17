جعجع بعد إجتماع تكتل الجمهورية القوية: لن نشارك في جلسة المجلس النيابيّ غداً ونصرّ على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية إذا حصل التمديد للمجالس البلدية سنطعن بهذا التمديد

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