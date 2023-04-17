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وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تحدث أمور جيدة في السودان إذا دخلت إلى هناك جماعات إسلامية متطرفة

Lebanon 24
17-04-2023 | 06:22
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