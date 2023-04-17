جعجع: تقاذف التّهم المغشوش بين المجلس النيابيّ والحكومة كان دائماً يجري من قبل الكتل نفسها في المجلس والحكومة وما شهدناه في سياق مناقشة الانتخابات البلدية لا ينطلي على أحدٍ

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