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رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يلتقي البطريرك الراعي في بكركي غدا عند الرابعة عصراً

Lebanon 24
17-04-2023 | 10:56
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نصرالله: كانت هناك جلسة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وقلت له المواصفات التي يريدها حزب الله في الرئيس وقلت له بأن هذه المواصفات موجودة في رئيس تيار المردة وبما انك لا تريد الترشح لذلك فان مرشحنا الذي ندعمه هو سليمان فرنجية
lebanon 24
18/04/2023 01:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي يلتقي السفيرة الفرنسية آن غريو في بكركي
lebanon 24
18/04/2023 01:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: عندما سألت "حزب الله" عمّا إذا كان سينتخب رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية رئيساً في حال تأمن له 65 صوتاً فجاءني الجواب عدّة مرات أنه "كيف تسمح لنفسك بالتفكير بهذا الأمر" إلا أنّ الأداء لاحقاً كان مُختلفاً
lebanon 24
18/04/2023 01:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: هناك علاقة احترام مع رئيس حزب "المردة" سليمان فرنجية ولكن لا تقارب سياسي
lebanon 24
18/04/2023 01:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24
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