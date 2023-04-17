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إصابة مستوطن جرّاء ضرب شبان له قرب مستوطنة "ألون موريه" شرق نابلس (شبكة قدس الاخبارية)

Lebanon 24
17-04-2023 | 10:58
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