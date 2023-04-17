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المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: ثلث الشعب السوداني محتاجون إلى مساعدات إنسانية (الجزيرة)
Lebanon 24
17-04-2023
|
12:18
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