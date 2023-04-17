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البيت الأبيض: الولايات المتحدة تأسف لتصاعد العنف في السودان وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار (الشرق)

Lebanon 24
17-04-2023 | 13:40
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