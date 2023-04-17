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"الخارجية" السودانية تؤكد اتخاذ كافة التدابير لحماية المقار الدبلوماسية والدبلوماسيين في الخرطوم (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
17-04-2023 | 13:59
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