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السيسي: مصر لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ويجب إجراء مفاوضات فى السودان لإنهاء الأزمة

Lebanon 24
17-04-2023 | 18:06
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