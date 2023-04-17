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مجلس الأمن القومي الأميركي: لا خطط لدينا الآن للقيام بعمليات إجلاء من السودان

Lebanon 24
17-04-2023 | 18:28
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