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الجيش السوداني يصدر قرارا بالعفو عن كل من يضع السلاح من جنود وضباط الدعم السريع

Lebanon 24
17-04-2023 | 19:44
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