الوزير مولوي من هيئة إدارة السير في الدكوانة: سمعنا شكاوى المواطنين وهناك تأخير ولكن أداء الضباط والرتباء يتحسن ويجب ان تكون هذه الهيئة نموذجية وخالية من الفساد

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