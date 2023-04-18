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الوزير مولوي من هيئة إدارة السير في الدكوانة: سمعنا شكاوى المواطنين وهناك تأخير ولكن أداء الضباط والرتباء يتحسن ويجب ان تكون هذه الهيئة نموذجية وخالية من الفساد

Lebanon 24
18-04-2023 | 02:45
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