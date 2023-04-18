Advertisement

أخبار عاجلة

مولوي: ملف التوقيفات في القضاء والهيئة الاتهامية هي التي تبت به

Lebanon 24
18-04-2023 | 02:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد ظهر اليوم لديه حلّ ممكن متمثل في تعديل التواريخ التي سبق وأقرها وزير الداخلية بسام المولوي، فيصبح 21 أيار بديلاً عن 7 أيار و 27 أيار بديلاً عن 14 أيار
lebanon 24
18/04/2023 17:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: على مجلس القضاء الاعلى أن يقوم بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي لاحقاق الحق والعدالة على الجميع ووقف الشطط والمخالفات التي تحصل والبت بالمراجعات الكثيرة التي تقدم بها متضررون
lebanon 24
18/04/2023 17:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سعد لمجرد مثل أمام القضاء الفرنسي... ماذا في تفاصيل المحاكمة التي جرت اليوم؟
lebanon 24
18/04/2023 17:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي عن التحركات الاحتجاجية: نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة وهي بغالبيتها محقة لبتها واقرارها وفق الامكانات المتوافرة في الخزينة ونعبر عن تفهمنا للصرخات التي يطلقها المتظاهرون ونؤكد أننا لن ندّخر جهدا في متابعتها
lebanon 24
18/04/2023 17:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:22 | 2023-04-18
10:05 | 2023-04-18
10:04 | 2023-04-18
10:01 | 2023-04-18
09:58 | 2023-04-18
09:57 | 2023-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website