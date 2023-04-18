ملحم خلف: مشاركة النواب في جلسة اليوم انتهاك لأحكام الدستور وكلّ القوانين التي ستُقرّها تُعتبر باطلة وسنُمارس تجاهها أيّ حقّ يمنحنا إيّاه الدستور

Lebanon 24