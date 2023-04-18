Advertisement

أخبار عاجلة

بو صعب: ننتظر ما سيقرّر في هذه الجلسة ليُبنى على الشيء مقتضاه

Lebanon 24
18-04-2023 | 03:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي : اتمنى من معالي وزير الداخلية أن يقوم باجتماعاته مع المحافظين والقائمقامين والقادة الامنيين والقضاة والمعلمين لتقديم دراسة بالتواريخ الجديدة المقترحة وبالكلفة لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء واقرارها
lebanon 24
18/04/2023 17:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الجلسة.. هذا ما كشفه وئام وهاب!
lebanon 24
18/04/2023 17:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي رداً على اعتراضات نواب "التيار الوطني الحر" خلال الجلسة التشريعية: "أنا لم أُسمّكم ولكن الواضح أن اللي في مسلة تحت باطو بتنعرو"
lebanon 24
18/04/2023 17:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال الجلسة التشريعية: بحال قرّر المجلس النيابي تشريع التمديد التقني للانتخابات البلدية والاختيارية فنحن نتعهد إجراء هذه الانتخابات ضمن المهل المحددة وبأسرع وقت
lebanon 24
18/04/2023 17:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:22 | 2023-04-18
10:05 | 2023-04-18
10:04 | 2023-04-18
10:01 | 2023-04-18
09:58 | 2023-04-18
09:57 | 2023-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website