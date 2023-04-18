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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس النواب: خلال شهر نيسان الجاري كانت هناك أكثر من فرصة رسمية ما أعاق إمكانية تقديم طلبات الترشّح للإنتخابات البلدية والإختيارية
Lebanon 24
18-04-2023
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05:03
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