رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس النواب: خلال شهر نيسان الجاري كانت هناك أكثر من فرصة رسمية ما أعاق إمكانية تقديم طلبات الترشّح للإنتخابات البلدية والإختيارية

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