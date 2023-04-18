ميقاتي: ​الحكومة تحمل حلولاً ممكنة في ما يتعلق بموضوع القطاع العام ولا يجب أن نلقي اللوم على بعضنا البعض ولا يجب رمي المسؤولية على الحكومة باعتبارها مقصرة

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