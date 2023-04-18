ميقاتي من مجلس النواب: لو كنتم فعلاً لا تريدون تأجيل الانتخابات البلدية لما حضرتم اليوم وأمنتم النصاب للجلسة الحالية ومن لا يريد التأجيل لا يحضر

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