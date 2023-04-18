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ميقاتي رداً على اعتراضات نواب "التيار الوطني الحر" خلال الجلسة التشريعية: "أنا لم أُسمّكم ولكن الواضح أن اللي في مسلة تحت باطو بتنعرو"

Lebanon 24
18-04-2023 | 05:08
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