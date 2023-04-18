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مولوي للـ"أم تي في": فور إقرار التمويل أنا على كامل الجهوزية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية

Lebanon 24
18-04-2023 | 08:48
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مولوي: الإعتمادات لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية نسبتها قليلة جدّاً مقارنة بالصرف الحاصل في عدّة قطاعات، فعلى سبيل المثال تمويل الإستحقاق أقلّ من تمويل الكهرباء و"انشالله تجي الكهرباء"
lebanon 24
18/04/2023 17:31:55 Lebanon 24 Lebanon 24
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18/04/2023 17:31:55 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
18/04/2023 17:31:55 Lebanon 24 Lebanon 24
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18/04/2023 17:31:55 Lebanon 24 Lebanon 24
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