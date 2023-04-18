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ميقاتي : اتمنى من معالي وزير الداخلية أن يقوم باجتماعاته مع المحافظين والقائمقامين والقادة الامنيين والقضاة والمعلمين لتقديم دراسة بالتواريخ الجديدة المقترحة وبالكلفة لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء واقرارها

Lebanon 24
18-04-2023 | 09:28
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ميقاتي : الحكومة معنية بموضوع تأمين التمويل اللازم للانتخابات البلدية والاختيارية وفق دراسة اعدها وزير المال بمنح الحكومة سلفة خزينة لاجراء هذه الانتخابات ولكن بعد ما حصل في المجلس يمكننا اخذ وقتنا بالنقاش في هذا الموضوع لاجراء الانتخابات البلدية
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