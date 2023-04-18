ميقاتي عن التحركات الاحتجاجية: نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة وهي بغالبيتها محقة لبتها واقرارها وفق الامكانات المتوافرة في الخزينة ونعبر عن تفهمنا للصرخات التي يطلقها المتظاهرون ونؤكد أننا لن ندّخر جهدا في متابعتها

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