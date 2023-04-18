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ميقاتي عن التحركات الاحتجاجية: نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة وهي بغالبيتها محقة لبتها واقرارها وفق الامكانات المتوافرة في الخزينة ونعبر عن تفهمنا للصرخات التي يطلقها المتظاهرون ونؤكد أننا لن ندّخر جهدا في متابعتها

Lebanon 24
18-04-2023 | 09:29
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ميقاتي: ليكن معلوماً أننا لن نلين أو نستكين أمام طغيان أحد أو افتراء أحد والحملات الإعلامية والاساءات الشخصية المنظمة والمستمرة لن تنجح في تحميلنا مسؤولية جهنم التي وعدونا بها او في إحباطنا
lebanon 24
18/04/2023 17:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: كلنا أمل وعزم بأننا سننجح في تجاوز هذه الظروف الصعبة التي نمر بها وتخفيف أوجاع الناس وهمومهم ولكن الأمر يحتاج بالتأكيد الى تعاون الجميع لنمضي معاً في ورشة الاصلاحات المطلوبة
lebanon 24
18/04/2023 17:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ملف اختفاء الشيخ أحمد شعيب الرفاعي قيد المتابعة من قبلنا مع المراجع القضائية والأمنية المختصة وهناك بعض المعطيات الجديدة التي تجري متابعتها ومن شأنها كشف الملابسات الكاملة لهذه القضية
lebanon 24
18/04/2023 17:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي : اتمنى من معالي وزير الداخلية أن يقوم باجتماعاته مع المحافظين والقائمقامين والقادة الامنيين والقضاة والمعلمين لتقديم دراسة بالتواريخ الجديدة المقترحة وبالكلفة لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء واقرارها
lebanon 24
18/04/2023 17:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
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