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فرنجية من بكركي: لا نُريد الا الخير للعرب وللمملكة العربية السعودية "ونحن خلقنا ببيت عروبي"

Lebanon 24
18-04-2023 | 09:54
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