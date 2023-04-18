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فرنجية: زيارتي الى فرنسا تضمنت أسئلة بسيطة عن دعم الإصلاحات ونحن ندعم اي حكومة تجريها وأنا لن اتخلى عن 1 بالمئة من صلاحيات رئيس الجمهورية

Lebanon 24
18-04-2023 | 09:57
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