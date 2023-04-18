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فرنجية: موضوع النازحين السوريين وُضع على سكة صحيحة ومعالجته بطريقة سليمة سيؤدي لإعادتهم الى سوريا

Lebanon 24
18-04-2023 | 10:05
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