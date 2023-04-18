Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة السورية: الأسد حمّل بن فرحان تحياته للملك سلمان وولي العهد مؤكداً أن الأخوّة التي تجمع العرب تبقى الأعمق

Lebanon 24
18-04-2023 | 10:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة السورية: بشار الأسد يصل إلى الإمارات (العربية)
lebanon 24
19/04/2023 06:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسد: السياسات المنفتحة التي تنتهجها السعودية تصب لصالح الدول العربية والمنطقة
lebanon 24
19/04/2023 06:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: إلى متى تبقى أرض لبنان مُباحة لكلّ حامل سلاح؟ وإلى متى يتحمّل لبنان وشعبه نتائج السياسات الخارجيّة التي تخنقه يوماً بعد يوم؟
lebanon 24
19/04/2023 06:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة السورية: الأسد وصل إلى موسكو مساء اليوم حيث سيجري محادثات رسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الميادين)
lebanon 24
19/04/2023 06:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:13 | 2023-04-18
23:00 | 2023-04-18
19:20 | 2023-04-18
18:52 | 2023-04-18
18:50 | 2023-04-18
18:41 | 2023-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website