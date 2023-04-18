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مجلس الوزراء قرّر تجنيس اللاعب الأميركي عمري سبيلمان ليتمكن من اللعب من ضمن فريق لبنان لكرة السلة

Lebanon 24
18-04-2023 | 11:37
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