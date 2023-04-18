Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية السودانية: التحركات اليائسة التي تقوم بها قوات الدعم السريع تشكل تهديدا مستمرا للأمن (الشرق)

Lebanon 24
18-04-2023 | 12:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية السودانية: قوات الدعم السريع هي المسؤولة عن إستمرار القتال داخل المناطق السكنية
lebanon 24
19/04/2023 06:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السودانية: عناصر من قوات الدعم السريع المتمردة توغلت داخل مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم وهاجمته
lebanon 24
19/04/2023 06:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الدعم السريع السودانية: أجرينا اتصالات مع الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة لوضعهم في أجواء ما يجري (الشرق)
lebanon 24
19/04/2023 06:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر سودانية: قوات الدعم السريع تسيطر بالكامل على مباني وزارة الداخلية السودانية
lebanon 24
19/04/2023 06:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:13 | 2023-04-18
23:00 | 2023-04-18
19:20 | 2023-04-18
18:52 | 2023-04-18
18:50 | 2023-04-18
18:41 | 2023-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website